Israeli army claims it killed Hezbollah member rebuilding military infrastructure in South Lebanon

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي كان يهم بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة برج قلاوية في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي كان يهم بمحاولات لاعادة اعمار بنى تحتية عسكرية للتنظيم في… pic.twitter.com/MulbxyCHWd
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 12, 2025
#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي كان يهم بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة برج قلاوية في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي كان يهم بمحاولات لاعادة اعمار بنى تحتية عسكرية للتنظيم في… pic.twitter.com/MulbxyCHWd