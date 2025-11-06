Israeli army issues warning to residents of Aaita El Jabal, South Lebanon

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل (الزط) 🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة 🔸نتوجه إلى سكان المبنى… pic.twitter.com/FFiAr2GpIz

In a subsequent post, he clarified the scope of the warning, addressing circulating rumors: "Contrary to some reports, the evacuation instructions apply only to residents of the buildings marked on the maps and their immediate surroundings. No statement has been issued calling for a wide-scale evacuation of villages in southern Lebanon. All official announcements are published here."

#عاجل 🔸متابعة للانذارات التي قمنا باصدارها قبل قليل نوضح وخلافًا لبعض الإشاعات المتداولة أننا نحث فقط سكان المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها بضرورة اخلائها.



🔸لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان. نؤكد مجددًا ان البيانات الرسمية تنشر هنا