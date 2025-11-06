Israeli army issues warning to residents of Aaita El Jabal, South Lebanon

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل (الزط)
🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة
🔸نتوجه إلى سكان المبنى… pic.twitter.com/FFiAr2GpIz
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2025
#عاجل 🔸متابعة للانذارات التي قمنا باصدارها قبل قليل نوضح وخلافًا لبعض الإشاعات المتداولة أننا نحث فقط سكان المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها بضرورة اخلائها.
🔸لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان. نؤكد مجددًا ان البيانات الرسمية تنشر هنا
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2025
