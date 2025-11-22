Lebanese Army Commander commemorates martyrs on 82nd Independence Day

Army Commander General Rodolphe Haykal laid a wreath at the Army's martyrs’ monument at the Ministry of Defense on the occasion of Lebanon’s 82nd Independence Day.



The gesture paid tribute to their noble sacrifices and honored their role in safeguarding the nation’s unity, sovereignty, and independence.

بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين للاستقلال، وضع قائد الجيش العماد رودولف هيكل إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني، تكريمًا لأرواحهم الطاهرة، وتقديرًا لتضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله.#عيد_الاستقلال #الجيش_اللبناني #LebaneseArmy… pic.twitter.com/mVRdDdUZu8