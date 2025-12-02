Israeli military accuses Hezbollah Unit 121 of assassinating four key Lebanese figures to conceal Beirut Port blast details

#خاص 🔸جيش الدفاع يكشف: هكذا قامت الوحدة 121 التابعة لحزب الله اللبناني باغتيال الشخصيات التي توعدت بكشف النقاب عن دور حزب الله الإرهابي في انفجار مرفأ بيروت
🔸يكشف جيش الدفاع أن الوحدة 121 التابعة لحزب الله اللبناني قامت باغتيال أربع شخصيات لبنانية معروفة خشية من قيامها بكشف… pic.twitter.com/5TJzypoSVe
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2025
#خاص 🔸جيش الدفاع يكشف: هكذا قامت الوحدة 121 التابعة لحزب الله اللبناني باغتيال الشخصيات التي توعدت بكشف النقاب عن دور حزب الله الإرهابي في انفجار مرفأ بيروت
🔸يكشف جيش الدفاع أن الوحدة 121 التابعة لحزب الله اللبناني قامت باغتيال أربع شخصيات لبنانية معروفة خشية من قيامها بكشف… pic.twitter.com/5TJzypoSVe