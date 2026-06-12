Israel military claims more than 1,300 Hezbollah members killed since ceasefire took effect

Israel’s military claimed it had inflicted significant damage on Hezbollah’s command structure, claiming the killing of more than 10 field commanders, including individuals who were appointed to replace previously killed leaders.



Since a ceasefire took effect, the military said more than 1,300 Hezbollah members have been killed in various locations inside Lebanon.



The Israeli military said more than 10 field commanders from Hezbollah have been killed in recent weeks while directing fighters and overseeing combat operations against Israeli forces.



Among those named was the commander of Hezbollah’s “Nasr” unit, identified by the military as Hajj Salameh. It said his successor, Mehdi Bazi, along with Ashraf Salloum, were killed less than two months after taking over the position.



The military also said that within 12 hours, it killed the commander of the Shaqif sector, identified as Nasser Shoukair, along with his successor, Ahmad Sablini, who had previously served as his deputy.



According to the Israeli military, those killed include several senior field commanders: Commander of the Bint Jbeil sector, Ali Abbas; Commander of the Tyre sector, Kamil Younes; Commander of the Hujair sector, Fouad Moussa; Commander of the Jibchit sector, Hussein Salameh; Commander of the Khiam sector, Ali Hayek, and Commander of the Qana sector, Muslim Harb.

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