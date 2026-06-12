Israel military claims more than 1,300 Hezbollah members killed since ceasefire took effect

🔻جيش الدفاع يكشف حجم الضربة التي تلقّتها سلسلة القيادة في حزب الله: تصفية أكثر من 10 قادة ميدانيين، بمن فيهم قادة تم تعيينهم خلفًا لآخرين تمت تصفيتهم
🔻منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ: تمت تصفية أكثر من 1,300 من مخربي حزب الله في عدة مناطق داخل لبنان
🔸يمكن الكشف الآن أن… pic.twitter.com/4pTHtUuiJA
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 12, 2026
🔻جيش الدفاع يكشف حجم الضربة التي تلقّتها سلسلة القيادة في حزب الله: تصفية أكثر من 10 قادة ميدانيين، بمن فيهم قادة تم تعيينهم خلفًا لآخرين تمت تصفيتهم
🔻منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ: تمت تصفية أكثر من 1,300 من مخربي حزب الله في عدة مناطق داخل لبنان
🔸يمكن الكشف الآن أن… pic.twitter.com/4pTHtUuiJA