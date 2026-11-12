State Security seizes and destroys 330 kilograms of unsafe meat products in Sidon, arrests shop owner

Lebanon's General Directorate of State Security announced that it is continuing food safety inspections to protect public health and ensure businesses comply with health and legal standards, following directives from the president and prime minister.



In a statement, State Security said its southern regional office in Sidon, accompanied by a Health Ministry inspector, conducted inspections of several meat shops in the city, including refrigerated facilities used to store and distribute meat.



The inspections uncovered violations related to meat storage and preservation, prompting authorities to issue warnings to several businesses and require them to improve storage conditions to ensure food safety.



Authorities also seized approximately 330 kilograms of animal products that failed to meet health standards at one shop. The products were destroyed at a landfill under the supervision of a health inspector, following instructions from South Lebanon Appeals Public Prosecutor Judge Zaher Hamadeh.



The shop owner, a Syrian national identified by the initials M.J., was arrested for selling meat that failed to meet safety standards. A separate violation report was also issued against him for failing to comply with Lebanon's legal residency requirements.



State Security reaffirmed its commitment to continuing food safety inspections in coordination with relevant authorities and taking legal action against violations that threaten public health.

مخالفات في تخزين اللحوم في صيدا.. وإتلاف نحو 330 كيلوغراماً من المنتجات الحيوانية صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: في إطار الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي وصون الصحة العامة، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء في هذا المجال، تواصل المديرية العامة لأمن الدولة تنفيذ جولاتها الرقابية لضمان سلامة المواد الغذائية والتزام المؤسسات المعنية بالمعايير الصحية والقانونية المعتمدة. وفي هذا السياق، نفّذت مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب صيدا، بمؤازرة مراقب صحي من وزارة الصحة، جولة ميدانية على عدد من محال بيع اللحوم في مدينة صيدا، شملت الكشف على البرادات المركزية المخصّصة لتخزين اللحوم المبردة وتوزيعها، والتحقّق من مدى التزامها بشروط الحفظ والتخزين والسلامة الصحية. وأظهرت نتائج الكشف وجود مخالفات تتعلّق بطرق تخزين اللحوم وحفظها، ما استدعى توجيه إنذارات إلى عدد من المؤسسات المعنية، وإلزام القائمين عليها بضرورة تصحيح المخالفات وتحسين ظروف التخزين، بما يضمن سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك. كما أسفرت الجولة عن ضبط نحو 330 كيلوغراماً من المنتجات الحيوانية غير المستوفية للشروط الصحية داخل أحد المحال، حيث جرى إتلافها في مكبّ النفايات، بحضور المراقب الصحي المختص، بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب، القاضي زاهر حمادة. وعلى الأثر، أُوقف صاحب المحل، المدعو (م. ج.)، وهو سوري الجنسية، بجرم بيع لحوم غير مطابقة للمواصفات، كما سُطّر بحقه محضر ضبط منفصل لمخالفته شروط الإقامة القانونية في لبنان. وتؤكد المديرية العامة لأمن الدولة استمرار حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة، والتشدّد في ملاحقة المخالفات التي من شأنها تعريض سلامة الغذاء وصحة المواطنين للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. #أمن_الدولة_اللبناني #Lebanese_State_Security