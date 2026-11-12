State Security seizes and destroys 330 kilograms of unsafe meat products in Sidon, arrests shop owner

Lebanon News
12-11-2026 | 02:34
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State Security seizes and destroys 330 kilograms of unsafe meat products in Sidon, arrests shop owner
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State Security seizes and destroys 330 kilograms of unsafe meat products in Sidon, arrests shop owner

Lebanon's General Directorate of State Security announced that it is continuing food safety inspections to protect public health and ensure businesses comply with health and legal standards, following directives from the president and prime minister.

In a statement, State Security said its southern regional office in Sidon, accompanied by a Health Ministry inspector, conducted inspections of several meat shops in the city, including refrigerated facilities used to store and distribute meat.

The inspections uncovered violations related to meat storage and preservation, prompting authorities to issue warnings to several businesses and require them to improve storage conditions to ensure food safety.

Authorities also seized approximately 330 kilograms of animal products that failed to meet health standards at one shop. The products were destroyed at a landfill under the supervision of a health inspector, following instructions from South Lebanon Appeals Public Prosecutor Judge Zaher Hamadeh.

The shop owner, a Syrian national identified by the initials M.J., was arrested for selling meat that failed to meet safety standards. A separate violation report was also issued against him for failing to comply with Lebanon's legal residency requirements.

State Security reaffirmed its commitment to continuing food safety inspections in coordination with relevant authorities and taking legal action against violations that threaten public health.

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