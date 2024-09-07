Israeli army claims to have targeted 15 Hezbollah rocket launchers in southern Lebanon

#عاجل 🟡 جيش الدفاع استهدف أكثر من 15 منصة صاروخية وبنية عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان؛ عدة منصات كانت جاهزة لإطلاق فوري نحو الأراضي الإسرائيلية



🟡أغارت طائرات حربية لسلاح الجو في الساعة الأخيرة على أكثر من 15 منصة صاروخية وبنى عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.



🟡بعد استهداف… pic.twitter.com/PZaEaokPyL