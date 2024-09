Israeli army claims to have targeted 15 Hezbollah rocket launchers in southern Lebanon

#عاجل 🟡 جيش الدفاع استهدف أكثر من 15 منصة صاروخية وبنية عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان؛ عدة منصات كانت جاهزة لإطلاق فوري نحو الأراضي الإسرائيلية



🟡أغارت طائرات حربية لسلاح الجو في الساعة الأخيرة على أكثر من 15 منصة صاروخية وبنى عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.



— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 6, 2024

Israeli army spokesperson Avichay Adraee announced on X that his country's military "targeted more than 15 rocket launchers and a military infrastructure belonging to Hezbollah in southern Lebanon, in addition to several launchers that were ready for immediate firing towards Israeli territory."Adraee claimed that "after targeting the launchers [...] several shells were observed being launched from the platforms and falling within Lebanese territory."