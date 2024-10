Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent warning to residents of Beirut's southern suburbs, particularly those in designated buildings in Hadath, Beirut area, near Saint Therese Hospital.



The Israeli army claims that these areas are near Hezbollah-affiliated sites that the Israeli military plans to target.



The statement urged residents to evacuate the specified buildings and surrounding areas, advising them to move at least 500 meters away.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حي حدث بيروت والمباني المجاورة له



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

