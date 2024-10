Israeli army claims it destroyed weapons depots and missile launchers in South Lebanon

The Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, claimed that the 188th Brigade of the army had destroyed multiple Hezbollah weapons depots and a vehicle carrying a ready-to-launch missile platform near residential buildings in South Lebanon.



"Over the past week, the brigade uncovered and destroyed a weapons depot in a residential neighborhood. The depot contained a variety of long- and short-range missiles, mortars, machine guns, and improvised explosive devices," he claimed.



In a separate operation, he alleged that the Israeli army discovered and 'neutralized' a vehicle equipped with a missile launcher prepared for an imminent attack on Israeli towns.

#صور قوات اللواء 188 تدمر مستودعات أسلحة ومركبة تحمل منصة صواريخ جاهزة للإطلاق بالقرب من مباني سكنية في جنوب لبنان



🔸قوات لواء 188 تواصل العمل في جنوب لبنان وتقضي على الإرهابيين وتدمر البنى التحتية تحت الأرض وتدمر العديد من الوسائل القتالية.



🔸لقد كشفت القوات خلال الأسبوع… pic.twitter.com/pYgdsOrlKS — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 21, 2024