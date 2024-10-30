Israeli army issues urgent evacuation warning to residents of villages in South Lebanon

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:
🔸 سجد, كفرجوز, النبطية التحتا, النبطية الفوقا, زفتا, جرجوع, حومين التحتا, كفر رمان
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم
🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا… pic.twitter.com/L9Ep3BWzB4
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 30, 2024
#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:
🔸 سجد, كفرجوز, النبطية التحتا, النبطية الفوقا, زفتا, جرجوع, حومين التحتا, كفر رمان
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم
🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا… pic.twitter.com/L9Ep3BWzB4