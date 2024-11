Lebanese Army: Israeli strike near Sidon checkpoint injures Lebanese soldiers and UNIFIL personnel

The Lebanese Army confirmed in a statement that an Israeli strike targeted a civilian vehicle passing through the Awali checkpoint at the northern entrance of Sidon, killing three civilians inside the car.



The attack also injured three Lebanese soldiers stationed at the checkpoint, as well as four members of the Malaysian contingent of the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), who were passing through the area.

استهدف العدو الإسرائيلي سيارة أثناء مرورها عند حاجز الأولي - صيدا ما أدى إلى استشهاد ٣ مواطنين كانوا بداخلها، إضافة إلى إصابة ٣ عسكريين من عناصر الحاجز و٤ من عناصر الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وذلك أثناء مرور آليات تابعة للوحدة عند… pic.twitter.com/SITTmnVrYu — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 7, 2024