Israeli army claims over 100 Hezbollah targets hit in Lebanon over weekend

Avichay Adraee, the spokesperson for the Israeli army, claimed in a post on X that over the weekend, "more than 100 targets were struck, and dozens of operatives were 'neutralized' in various areas across Lebanon."



He noted: "Earlier today [Saturday], warplanes targeted Hezbollah's infrastructure in the areas of Tyre and Baalbek. Among the targeted elements were Hezbollah operatives, operational apartments, and weapons depots."

#عاجل خلال نهاية الأسبوع تم استهداف اكثر من 100 هدف إرهابي والقضاء على عشرات الارهابيين في مناطق متفرقة في لبنان



🔸في وقت سابق اليوم أغارت طائرات حربية على بنى ارهابية لحزب الله في منطقتيْ صور وبعلبك. من بين الأهداف المستهدفة عناصر حزب الله وشقق عملياتية ومستودعات أسلحة تابعة… pic.twitter.com/2RX6VUIG0k — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 9, 2024