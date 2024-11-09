Israeli army claims over 100 Hezbollah targets hit in Lebanon over weekend

#عاجل خلال نهاية الأسبوع تم استهداف اكثر من 100 هدف إرهابي والقضاء على عشرات الارهابيين في مناطق متفرقة في لبنان
🔸في وقت سابق اليوم أغارت طائرات حربية على بنى ارهابية لحزب الله في منطقتيْ صور وبعلبك. من بين الأهداف المستهدفة عناصر حزب الله وشقق عملياتية ومستودعات أسلحة تابعة… pic.twitter.com/2RX6VUIG0k
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 9, 2024
#عاجل خلال نهاية الأسبوع تم استهداف اكثر من 100 هدف إرهابي والقضاء على عشرات الارهابيين في مناطق متفرقة في لبنان
🔸في وقت سابق اليوم أغارت طائرات حربية على بنى ارهابية لحزب الله في منطقتيْ صور وبعلبك. من بين الأهداف المستهدفة عناصر حزب الله وشقق عملياتية ومستودعات أسلحة تابعة… pic.twitter.com/2RX6VUIG0k