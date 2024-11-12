Israeli army issues evacuation warning to residents of Hadath, Haret Hreik, Ghobeiry and Laylaki in Beirut's southern suburbs





Adraee claimed, "You are located near facilities and assets belonging to Hezbollah, which will be targeted by the army with great force in the near future."



Adraee stated, "For your safety and the safety of your families, you must evacuate these buildings and the ones nearby without delay."

On Tuesday, Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued three different evacuation warnings on his X account to residents of Hadath, Haret Hreik, Ghobeiry and Laylaki, in the southern suburbs of Beirut, specifically targeting buildings listed on maps attached to the statement.Adraee claimed, "You are located near facilities and assets belonging to Hezbollah, which will be targeted by the army with great force in the near future."Adraee stated, "For your safety and the safety of your families, you must evacuate these buildings and the ones nearby without delay."

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة حارة حريك



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/ptOQB8CrDq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 12, 2024

#عاجل 2/3 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق:

🔸 حارة حريك

🔸الغبيري

🔸الليلكي



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني… pic.twitter.com/aUESBJG0ej — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 12, 2024