#عاجل موجتان من الغارات خلال ساعات الصباح: جيش الدفاع يواصل استهداف أهدافًا إرهابية في ضاحية بيروت الجنوبية
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات خلال اليوم موجتيْن من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية في اطار الجهود الهادفة إلى تدمير بنى حزب الله الأرهابية… pic.twitter.com/t7adwY7Wfo
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 15, 2024
#عاجل موجتان من الغارات خلال ساعات الصباح: جيش الدفاع يواصل استهداف أهدافًا إرهابية في ضاحية بيروت الجنوبية
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات خلال اليوم موجتيْن من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية في اطار الجهود الهادفة إلى تدمير بنى حزب الله الأرهابية… pic.twitter.com/t7adwY7Wfo