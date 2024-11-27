Israeli Chief of Staff: Ceasefire enforcement will be tougher than fighting in Lebanon

#عاجل رئيس هيئة الأركان: "القتال في لبنان كان حازماً للغاية، لكن فرض الاتفاق سيكون أكثر حزماً"



الجنرال هرتسي هاليفي:



🔸القتال في لبنان كان حازماً للغاية، لكن فرض الاتفاق سيكون أكثر حزماً. بحزم، وفقاً للقواعد التي تمت الموافقة عليها بالأمس من قبل وزير الدفاع، ورئيس الوزراء، ومن… pic.twitter.com/4NCS8Qhb4J