Israeli Chief of Staff: Ceasefire enforcement will be tougher than fighting in Lebanon

#عاجل رئيس هيئة الأركان: "القتال في لبنان كان حازماً للغاية، لكن فرض الاتفاق سيكون أكثر حزماً"
الجنرال هرتسي هاليفي:
🔸القتال في لبنان كان حازماً للغاية، لكن فرض الاتفاق سيكون أكثر حزماً. بحزم، وفقاً للقواعد التي تمت الموافقة عليها بالأمس من قبل وزير الدفاع، ورئيس الوزراء، ومن… pic.twitter.com/4NCS8Qhb4J
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 27, 2024
#عاجل رئيس هيئة الأركان: "القتال في لبنان كان حازماً للغاية، لكن فرض الاتفاق سيكون أكثر حزماً"
الجنرال هرتسي هاليفي:
🔸القتال في لبنان كان حازماً للغاية، لكن فرض الاتفاق سيكون أكثر حزماً. بحزم، وفقاً للقواعد التي تمت الموافقة عليها بالأمس من قبل وزير الدفاع، ورئيس الوزراء، ومن… pic.twitter.com/4NCS8Qhb4J