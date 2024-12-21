Lebanese army takes control of Hechmech, Sultan Yaaqoub, and Halwa camp in Bekaa: Sources tell LBCI

تسلم الجيش مركزَي السلطان يعقوب – البقاع الغربي وحشمش بين بلدتَي قوسايا ودير الغزال – البقاع الأوسط التابعَين سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، كما تسلم معسكر حلوة - راشيا التابع سابقًا لتنظيم فتح الانتفاضة، وصادر كميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة… pic.twitter.com/ywGmJAsEjx