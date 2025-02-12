Avichay Adraee claims Iran’s Quds Force, Hezbollah smuggle arms funds through Beirut Airport

Lebanon News
12-02-2025 | 16:34
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Avichay Adraee claims Iran’s Quds Force, Hezbollah smuggle arms funds through Beirut Airport
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Avichay Adraee claims Iran’s Quds Force, Hezbollah smuggle arms funds through Beirut Airport

Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed in a post on his X account that Iran’s Quds Force and Hezbollah have been using Beirut–Rafic Hariri International Airport in recent weeks to smuggle funds for Hezbollah’s armament.

He stated, "Over the past weeks, Iran’s Quds Force and Hezbollah have been using Beirut–Rafic Hariri International Airport through civilian flights in an attempt to smuggle money allocated for Hezbollah’s armament, with the aim of carrying out attacks against Israel."

"The Israeli army remains in contact with the ceasefire monitoring mechanism and continuously conveys certain information to disrupt these transfers. Despite the efforts made, our assessments indicate that some of these money-smuggling attempts have succeeded," he added.

Adraee concluded, "The Israeli army will not allow Hezbollah to arm itself and will act through all available means to enforce the ceasefire understandings in order to ensure the security of Israel’s citizens."

Lebanon News

Avichay Adraee

Iran

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