Avichay Adraee claims Iran’s Quds Force, Hezbollah smuggle arms funds through Beirut Airport

#عاجل ‼️ يستغل فيلق القدس الإيراني وحزب الله الارهابي على مدار الأسابيع الأخيرة #مطار_بيروت الدولي من خلال رحلات مدنية وذلك في محاولة لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله بهدف تنفيذ اعتداءات ضد دولة إسرائيل.
🔸يبقى جيش الدفاع على تواصل مع آلية المراقبة لتطبيق وقف إطلاق النار وينقل…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 12, 2025
#عاجل ‼️ يستغل فيلق القدس الإيراني وحزب الله الارهابي على مدار الأسابيع الأخيرة #مطار_بيروت الدولي من خلال رحلات مدنية وذلك في محاولة لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله بهدف تنفيذ اعتداءات ضد دولة إسرائيل.
🔸يبقى جيش الدفاع على تواصل مع آلية المراقبة لتطبيق وقف إطلاق النار وينقل…