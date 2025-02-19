Israel claims airstrike targeted Hezbollah member in south Lebanon: Army spokesperson

#عاجل 🔸 في وقت سابق اليوم أغارت طائرة لسلاح الجو لإزالة تهديد وقضت على ناشط عسكري لحزب الله في منطقة #عيتا_الشعب في جنوب لبنان بعد ان تم رصده يتعامل مع وسائل قتالية.
🔸يواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 19, 2025
#عاجل 🔸 في وقت سابق اليوم أغارت طائرة لسلاح الجو لإزالة تهديد وقضت على ناشط عسكري لحزب الله في منطقة #عيتا_الشعب في جنوب لبنان بعد ان تم رصده يتعامل مع وسائل قتالية.
🔸يواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان.