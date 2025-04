Lebanese Army foils new rocket attack attempt, seizes launchers in South Lebanon

The Lebanese Army announced Sunday that it has foiled a planned rocket attack from South Lebanon toward Israeli territory, arresting several suspects and seizing launchers and rockets in a raid.



The operation came as a follow-up to previous arrests made in connection with two earlier rocket launches. Military Intelligence obtained new information indicating preparations for another attack, prompting a raid on an apartment in the Zahrani area near Sidon.



During the operation, soldiers seized several rockets and their corresponding launch platforms.



According to a statement from the army, the detainees are now under investigation under the supervision of the relevant judicial authorities.

إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٥ والمتعلق بتوقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان، ونتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية المخابرات معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.… pic.twitter.com/sICfmkBQwy — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 20, 2025