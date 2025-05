Lebanese army dismantles Israeli spy device, removes barriers in southern Lebanon

The Lebanese army announced that its units continue engineering operations in Lebanon's south to remove Israeli violations.



In a statement, the army said a specialized unit discovered and dismantled an Israeli spy device equipped with a camera, camouflaged in the Be'er Shuaib area near the town of Blida.



The unit also removed 13 earthmounds recently erected by Israeli forces in the area.



The army added that coordination with UNIFIL is ongoing to monitor the situation in the south, particularly in response to Israeli violations and aggressions.

تُواصل الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية عمليات المسح الهندسي وإزالة خروقات العدو الإسرائيلي. في هذا السياق، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس للعدو، مموه ومزود بآلة تصوير في منطقة بئر شعيب في محيط بلدة بليدا - مرجعيون، وعملت على تفكيكه. كما عملت الوحدة على إزالة… pic.twitter.com/c0MVIbhdMG — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 30, 2025