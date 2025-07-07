للمرة الأولى في القصر الجمهوري، ينضم إلينا شخص من ذوي الإعاقة إلى فريق العمل.

أهلاً وسهلاً بك يا علي.



هذه الخطوة ليست مجرد قرار توظيف، بل بداية لتطبيق كامل أحكام القانون 220/2000 والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في 10… pic.twitter.com/FCSWKYJ2wB