'Inclusion is a right:' Lebanon's first lady welcomes first employee with disability at presidential palace

Lebanon News
07-07-2025 | 02:08
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'Inclusion is a right:' Lebanon's first lady welcomes first employee with disability at presidential palace

Lebanon's First Lady, Nehmat Aoun, announced that, for the first time, a person with a disability has joined the presidential palace team, marking a milestone in promoting inclusion at the highest levels of government.

"Welcome, Ali," she said in a social media post.

She emphasized that this step is not just a hiring decision but the start of fully implementing Law 220/2000 and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, both ratified by President Joseph Aoun on April 10, 2025. 

These legal frameworks guarantee equal rights and opportunities for people with disabilities in all areas.

"Ali's presence at the palace serves as a daily reminder that inclusion is not a choice but a fundamental right for every individual," she further noted.

Lebanon News

Lebanon

Nehmat Aoun

Presidential Palace

Inclusion

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