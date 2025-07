Lebanese Prime Minister Nawaf Salam expressed gratitude to France for its steadfast support of Lebanon's security, sovereignty, and prosperity.



In a post on X, he wrote, "I thank France for its ongoing support for Lebanon, its security, sovereignty, and prosperity. I return to Beirut reassured by President Macron's commitment to assisting Lebanon, renewing the UNIFIL mandate, and strengthening our bilateral relations, particularly in the fields of security, economy, education, and culture."

أشكر فرنسا على دعمها المتواصل للبنان وأمنه وسيادته وازدهاره. أعود إلى بيروت مطمئنًا نتيجة التزام الرئيس ماكرون بمساعدة لبنان والتجديد لقوة اليونيفيل، وتعزيز علاقاتنا الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة. @Elysee @EmmanuelMacron pic.twitter.com/bfupWrQ4lb — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) July 24, 2025