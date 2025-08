France renews call to end impunity five years after Beirut blast

Cinq ans après l'explosion du #4août, la 🇫🇷 salue les efforts menés pour que toute la lumière soit faite pour rendre justice aux victimes et à tous ceux touchés par cette tragédie.



Comme l'ont souligné les autorités libanaises, mettre fin à l'impunité est essentiel au… pic.twitter.com/V70fE2CVnP — La France au Liban 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFranceLiban) August 4, 2025

Five years after the Beirut Port explosion, France praised ongoing efforts to uncover the full truth and deliver justice to the victims and all those affected by the tragedy.In a statement, the French Embassy emphasized that, as Lebanese authorities themselves have noted, ending impunity is essential to Lebanon’s recovery.“Without justice, there can be no rule of law,” the statement read.