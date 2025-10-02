Lebanon’s Foreign Ministry launches diaspora voter registration platform

02-10-2025 | 03:11
Lebanon’s Foreign Ministry launches diaspora voter registration platform
Lebanon’s Foreign Ministry launches diaspora voter registration platform

Lebanon’s Foreign Ministry announced on X the launch of its online platform for Lebanese abroad to register for the upcoming parliamentary elections. The registration can be completed through: diasporavote.mfa.gov.lb.
The ministry provided detailed instructions and guidance, along with assistance on required documents, to ease the process for expatriates. An attached video outlines the updated and simplified registration mechanism.

“Your vote makes a difference,” the ministry said, urging Lebanese abroad to take part in shaping the country’s future.

