Israeli army: Two Hezbollah operatives killed in South Lebanon

Israeli army spokesperson Avichay Adraee announced that Israeli forces allegedly killed two Hezbollah operatives in South Lebanon.



In a statement posted on X, Adraee said, “Earlier today, the Israeli army carried out an operation in the area of the village of Shebaa in South Lebanon, eliminating two members of the ‘Lebanese Brigades,’ which operate under Hezbollah’s direction.”



He added that the two individuals were involved in smuggling weapons used by Hezbollah, calling their activities “a blatant violation of the understandings between Israel and Lebanon.”

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على عنصريْن ارهابييْن من حزب الله في جنوب لبنان



🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة قرية شبعا في جنوب لبنان وقضى على عنصريْن ارهابييْن من تنظيم "السرايا اللبنانية" الذي يعمل بتوجيه من حزب الله الارهابي.



🔸لقد تورط الإرهابيان بتهريب وسائل قتالية… pic.twitter.com/Bq4jEyo13r