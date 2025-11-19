Hezbollah activity in southern Lebanese village raises ceasefire concerns, Israeli army claims

#عاجل 🔸جيش الدفاع يكشف: في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار يعمل حزب الله الإرهابي على ترميم منشآتها في قرية بيت ليف الجنوبية
🔸يعمل حزب الله الإرهابي على إعادة ترميم قدراته في قرية بيت ليف بجنوب لبنان وذلك في خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
🔸لقد رصدت قوات جيش الدفاع… pic.twitter.com/ayWiL5y6Bw
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 19, 2025
