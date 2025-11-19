Israeli army claims it struck Hezbollah rocket unit's weapons caches in southern Lebanon

Lebanon News
19-11-2025 | 11:44
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israeli army claims it struck Hezbollah rocket unit&#39;s weapons caches in southern Lebanon
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
Israeli army claims it struck Hezbollah rocket unit's weapons caches in southern Lebanon

The Israeli army alleged Wednesday that it struck multiple weapons caches belonging to Hezbollah’s rocket unit in southern Lebanon.

The army claimed the caches were located in the midst of civilian areas, which it described as “another example of Hezbollah using civilians as human shields.”

According to the Israeli army, measures were taken before the strikes to minimize harm to civilians, including the use of precision munitions, prior warnings, aerial reconnaissance, and additional intelligence.

“The presence of these weapons caches violates understandings between Israel and Lebanon,” the military said in a statement by spokesperson Avichay Adraee. “The army will continue to act to remove any threat to the State of Israel.”
 

Lebanon News

Lebanon

Israel

Weapons

Hezbollah

South Lebanon

LBCI Next
Israeli drone strike in Al Tiri injures schoolchildren, driver: NNA
Updated toll: 13 killed in Israeli strike on Ain al-Hilweh camp
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2025-10-26

Israeli army claims it killed two 'Hezbollah operatives' in separate strikes in Lebanon

LBCI
Lebanon News
2025-10-16

Israeli army says it struck 'Hezbollah underground infrastructure' in Lebanon

LBCI
Lebanon News
2025-10-03

Israeli military claims it struck Hezbollah site in South Lebanon

LBCI
Lebanon News
2025-10-31

Israeli army claims it killed 'Hezbollah member' in South Lebanon

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
News Bulletin Reports
13:14

Deadly strike in Palestinian camp escalates Israel-Lebanon tensions — is a new conflict looming?

LBCI
News Bulletin Reports
13:06

Israeli strike on Ain al-Hilweh camp raises fears of wider fallout: The details

LBCI
News Bulletin Reports
13:00

Lebanese army chief’s cancelled Washington meetings put army in focus as US attention shifts

LBCI
News Bulletin Reports
12:50

Two soldiers killed in Baalbek clash amid Lebanese army crackdown on drug networks

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
04:39

Lebanon’s Public Works Minister calls for private sector role to boost state revenues at Beirut 1 conference

LBCI
Lebanon News
2025-09-05

Cabinet session opens at Baabda Palace with tribute to Hassan Rifai

LBCI
Lebanon Economy
2025-11-13

Sources to LBCI: BDL to issue new circular to implement enhanced "E-KYC" procedures for transfers of $1,000 or more within Lebanon

LBCI
World News
02:17

Romania scrambles jets over fresh drone incursion: Defense Ministry

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2025-10-04

Meet Miss Lebanon 2025 contestants: Video

LBCI
Lebanon News
2025-10-02

Series of Israeli airstrikes spark massive fire in southern Lebanon

LBCI
Lebanon News
2025-09-07

Lunar eclipse captivates Lebanon: watch the stunning video

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
14:49

Israeli airstrike hits outskirts of Ain al-Hilweh Camp in Sidon, South Lebanon

LBCI
Lebanon News
15:29

Updated toll: 13 killed in Israeli strike on Ain al-Hilweh camp

LBCI
Lebanon News
15:05

Israeli army strikes Hamas training facility in South Lebanon, Avichay Adraee claims

LBCI
Lebanon News
07:26

Israeli army spokesperson issues evacuation warning to southern Lebanon residents

LBCI
Lebanon News
05:29

Western sources tell LBCI: the relationship between army chief and ortagus is good, claims otherwise are false

LBCI
Lebanon News
03:16

President Aoun offers condolences after soldiers killed, says nothing will deter the Army from its mission

LBCI
Lebanon News
01:26

Israeli drone strike in Al Tiri injures schoolchildren, driver: NNA

LBCI
Lebanon News
15:12

Preliminary toll: 11 killed, 4 injured in Israeli strike on Ain al-Hilweh camp, Lebanon Health Ministry confirms

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More