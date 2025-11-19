The Israeli army alleged Wednesday that it struck multiple weapons caches belonging to Hezbollah’s rocket unit in southern Lebanon.



The army claimed the caches were located in the midst of civilian areas, which it described as “another example of Hezbollah using civilians as human shields.”



According to the Israeli army, measures were taken before the strikes to minimize harm to civilians, including the use of precision munitions, prior warnings, aerial reconnaissance, and additional intelligence.



“The presence of these weapons caches violates understandings between Israel and Lebanon,” the military said in a statement by spokesperson Avichay Adraee. “The army will continue to act to remove any threat to the State of Israel.”

#عاجل 🔸 جيش الدفاع دمر مستودعات اسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله الارهابي



🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على عدة مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله الإرهابي بجنوب لبنان.



🔸لقد وضعت المستودعات في قلب السكان المدنيين بما يشكل مثالًا اضافيًا لقيام حزب الله… pic.twitter.com/SqZ2umMYqg