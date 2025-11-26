FM Rajji criticizes Iran’s Araghchi over Hezbollah remarks, defends national sovereignty

Lebanon News
26-11-2025 | 12:32
FM Rajji criticizes Iran's Araghchi over Hezbollah remarks, defends national sovereignty
FM Rajji criticizes Iran’s Araghchi over Hezbollah remarks, defends national sovereignty

Lebanon’s Foreign Minister, Youssef Rajji, criticized Iran’s recent remarks on Hezbollah, emphasizing the country’s sovereignty and independence.

In a post on X, Rajji addressed Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, writing: “I truly wanted to believe your assertion that Iran does not interfere in Lebanon’s internal affairs. That was until your Supreme Leader’s advisor appeared to instruct us on what is important in Lebanon and warned us about the consequences of disarming Hezbollah.’

He added, ‘’That matters more to us than water and bread is our sovereignty, freedom, and the independence of our internal decisions. This must be far from ideological slogans and cross-border regional agendas that have destroyed our country and continue to push us toward ruin.”

