Israeli army issues urgent evacuation warning for residents of Zawtar El Charqiyeh, Arnoun, Yohmor, and Al-Qusaibah in South Lebanon

Avichay Adraee, spokesperson for the Israeli military, issued an urgent warning on X directed at residents of specific villages in South Lebanon.



In his post, Adraee addressed residents of Zawtar El Charqiyeh, Arnoun, Yohmor, and Al-Qusaibah, stating: "The activities of Hezbollah compel the Israeli army to act strongly in these areas. We have no intention of harming you."



Adraee called on residents to evacuate their homes immediately and move north of the Awali River, claiming that 'this step was crucial for their safety.'



He added: "For your safety, you must evacuate without delay. Anyone near Hezbollah members, their facilities, or weapons risks their life."



He concluded: "Moving south could endanger your lives. We will inform you when it is safe to return to your homes once appropriate conditions are established."

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى والبلدات التالية:



🔸 زوطر الشرقية, زوطر الغربية, أرنون, يحمر, القصيبة



🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم



🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر… pic.twitter.com/gcmMaKAFqo — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2024