The Israeli army warned residents in Beirut, specifically those located in Bachoura, to evacuate.



"You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will target in the near future," Israeli army spokesperson Avichay Adraee said in a post on X.



"For your safety and the safety of your family, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 250 meters away," he urged.



Here are the maps:

#عاجل انذار عاجل إلى السكان المتواجدين في منطقة بيروت وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الباشورة.



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/VTRTn2IxBA