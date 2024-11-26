#عاجل انذار عاجل إلى السكان المتواجدين في منطقة بيروت وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الباشورة.
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/VTRTn2IxBA
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024
#عاجل انذار عاجل إلى السكان المتواجدين في منطقة بيروت وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الباشورة.
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/VTRTn2IxBA