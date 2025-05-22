Israeli army warns residents in South Lebanon's Toul to evacuate

Lebanon News
22-05-2025 | 12:12
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Israeli army warns residents in South Lebanon&#39;s Toul to evacuate
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Israeli army warns residents in South Lebanon's Toul to evacuate

Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued a warning to residents of the village of Toul in South Lebanon, specifically those located in a building marked in red on a shared map, as well as nearby structures.

In a post on X, Adraee claimed the area contains Hezbollah-affiliated infrastructure and urged residents to evacuate immediately for their safety and the safety of their families.

"You are near Hezbollah facilities. For your safety and that of your families, you must evacuate these buildings immediately and move at least 500 meters away, as shown on the map," he said.
 

Lebanon News

Israel

Army

Residents

South Lebanon

Toul

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