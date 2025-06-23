Israeli military warns Tehran residents to evacuate

#عاجل ‼️ رسالة تحذير يوجّهها جيش الدفاع إلى سكان طهران الأعزاء
⭕️في الأيام المقبلة سيواصل جيش الدفاع مهاجمة أهداف عسكرية في منطقة طهران
⭕️من أجل سلامتكم نطلبكم الابتعاد عن مصانع انتاج الأسلحة والمقرات العسكرية والمؤسسات الأمنية التابعة للنظام
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🔴هشدار فوری با ساکنین تهران… pic.twitter.com/r5UTya2Qke
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 23, 2025
#عاجل ‼️ رسالة تحذير يوجّهها جيش الدفاع إلى سكان طهران الأعزاء
⭕️في الأيام المقبلة سيواصل جيش الدفاع مهاجمة أهداف عسكرية في منطقة طهران
⭕️من أجل سلامتكم نطلبكم الابتعاد عن مصانع انتاج الأسلحة والمقرات العسكرية والمؤسسات الأمنية التابعة للنظام
—
🔴هشدار فوری با ساکنین تهران… pic.twitter.com/r5UTya2Qke