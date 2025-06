Israeli military warns Tehran residents to evacuate

Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued a warning to the residents of Tehran, urging them to stay away from military sites and facilities linked to Iran's defense industry.



In a statement posted on X, Adraee said the Israeli military would continue targeting military objectives in the Tehran area in the coming days.



"For your safety, we ask that you stay clear of weapons production facilities, military headquarters, and security institutions affiliated with the regime," the statement read.

#عاجل ‼️ رسالة تحذير يوجّهها جيش الدفاع إلى سكان طهران الأعزاء

⭕️في الأيام المقبلة سيواصل جيش الدفاع مهاجمة أهداف عسكرية في منطقة طهران

⭕️من أجل سلامتكم نطلبكم الابتعاد عن مصانع انتاج الأسلحة والمقرات العسكرية والمؤسسات الأمنية التابعة للنظام

—

🔴هشدار فوری با ساکنین تهران… pic.twitter.com/r5UTya2Qke — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 23, 2025