Israeli army claims revealing Iranian financial network supporting Hezbollah, killing Lebanese money changer

#عاجل 🔸جيش الدفاع يكشف: الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى منظمة حزب الله الإرهابية ويعلن القضاء في لبنان على رئيس شبكة الصرافة "الصادق" الذي كان يعمل على تحويل الأموال لدعم حزب الله
🔸 أغارت طائرات سلاح الجو أمس بتوجيه استخباري دقيق في منطقة جنوب لبنان وقضت على هيثم عبد الله… pic.twitter.com/EoTyHHgU0G
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 25, 2025
#عاجل 🔸جيش الدفاع يكشف: الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى منظمة حزب الله الإرهابية ويعلن القضاء في لبنان على رئيس شبكة الصرافة "الصادق" الذي كان يعمل على تحويل الأموال لدعم حزب الله
🔸 أغارت طائرات سلاح الجو أمس بتوجيه استخباري دقيق في منطقة جنوب لبنان وقضت على هيثم عبد الله… pic.twitter.com/EoTyHHgU0G