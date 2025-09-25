Hezbollah supporters commemorate slain leaders at Raoucheh Rock: Videos

Lebanon News
25-09-2025 | 12:04
High views
Hezbollah supporters commemorate slain leaders at Raoucheh Rock: Videos
Hezbollah supporters commemorate slain leaders at Raoucheh Rock: Videos

Hezbollah supporters gathered at Raoucheh Rock in Beirut on Thursday to mark the first anniversary of the assassination of the party’s two secretaries-general, Hassan Nasrallah and Hashem Safieddine.

The landmark was illuminated with images of the two leaders and the Lebanese flag as part of the commemoration. The gathering reflects the continued reverence for the late leaders among the party’s base.

Barrack says Washington supports Lebanon’s rebuilding efforts, peace push
Macron reaffirms support for Lebanon’s sovereignty, calls for Israeli withdrawal
