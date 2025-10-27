Israeli army accuses UNIFIL of shooting down drone over South Lebanon; UN says drone dropped grenade near patrol

لتوضيح الأمور: أسقطت مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع أمس في منطقة كفركلا في جنوب لبنان خلال نشاط روتيني لجمع المعلومات والاستطلاع حيث تبين من التحقيق الاولي ان قوات اليونيفيل التي تواجدت بالقرب من المكان أطلقت النار بشكل متعمد نحو الدرون وذلك رغم عدم تشكيله أي تهديد عليها.
بعد… https://t.co/1tUGpm8vbV
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2025
لتوضيح الأمور: أسقطت مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع أمس في منطقة كفركلا في جنوب لبنان خلال نشاط روتيني لجمع المعلومات والاستطلاع حيث تبين من التحقيق الاولي ان قوات اليونيفيل التي تواجدت بالقرب من المكان أطلقت النار بشكل متعمد نحو الدرون وذلك رغم عدم تشكيله أي تهديد عليها.
بعد… https://t.co/1tUGpm8vbV
Statement on grenade attack on peacekeepers:
This afternoon, at about 5:45 p.m., an Israeli drone came close to a UNIFIL patrol operating near Kfar Kila and dropped a grenade.
— UNIFIL (@UNIFIL_) October 26, 2025
Statement on grenade attack on peacekeepers:
This afternoon, at about 5:45 p.m., an Israeli drone came close to a UNIFIL patrol operating near Kfar Kila and dropped a grenade.