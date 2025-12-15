Lebanon minister says 380,000 Syrian refugees have returned home under safe return plan

خلال اجتماعنا في لجنة خطة لبنان للاستجابة بحضور دولة نائب الرئيس طارق متري، وفي إطار تنفيذ خطة العودة الآمنة التي أطلقتها اللجنة الوزارية المكلّفة منذ تموز 2025، عاد حتى تاريخه 380 ألف نازح سوري إلى بلدهم، وتم شطبهم نهائيًا من قاعدة بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد… pic.twitter.com/liosNLbzca