President Aoun concludes Spain trip after talks with Spanish king

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنهى زيارته الى اسبانيا بلقائه العاهل الاسباني الملك فيليبي السادس.
الرئيس عون نوه خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية التي تربط لبنان باسبانيا، والتي يترجمها الاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين اللبناني والاسباني، ودعم اسبانيا المتواصل للبنان… pic.twitter.com/MvhuOXoHSs
