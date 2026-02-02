President Aoun concludes Spain trip after talks with Spanish king

President Joseph Aoun concluded his visit to Spain with a meeting with Spanish King Felipe VI.



During the meeting, Aoun praised the depth of the historic relations between Lebanon and Spain, highlighting the mutual respect between the two countries and their peoples, as well as Spain’s continued support for Lebanon and its causes.



For his part, King Felipe VI stressed the long-standing friendship between the two nations, noting that diplomatic relations between Lebanon and Spain date back many years.

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنهى زيارته الى اسبانيا بلقائه العاهل الاسباني الملك فيليبي السادس.



الرئيس عون نوه خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية التي تربط لبنان باسبانيا، والتي يترجمها الاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين اللبناني والاسباني، ودعم اسبانيا المتواصل للبنان… pic.twitter.com/MvhuOXoHSs