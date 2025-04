Lebanese Foreign Ministry to summon Iranian Ambassador over disarmament post on X

The Lebanese Foreign Ministry is set to summon Iran's Ambassador to Lebanon, Mojtaba Amani, in the coming days following a controversial post he published on X regarding the issue of disarmament.



In the tweet, Amani criticized global disarmament efforts as a "clear conspiracy against nations," singling out the United States for arming Israel while pressuring other countries to disarm or weaken their military forces. He warned that nations that yield to such demands become vulnerable to occupation, citing Iraq, Libya, and Syria as examples.



"We in the Islamic Republic of Iran are aware of the dangers of this conspiracy and its impact on regional security," Amani wrote.



"Preserving deterrent capabilities is the first line of defense for sovereignty and independence, and should not be compromised."

إن مشروع #نزع_السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول. ففي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ، تمنع دولا من تسليح وتقوية جيوشها، وتضغط على دول أخرى لتقليص ترسانتها أو تدميرها تحت ذرائع مختلفة. وبمجرد أن تستسلم تلك الدول لمطالب… — مجتبی امانی (@mojtaba_amaani) April 18, 2025