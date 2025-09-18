Israeli army claims airstrikes hit Hezbollah Radwan Force depots

#عاجل 🔸 جيش الدفاع هاجم مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان



🔸اغار جيش الدفاع على عدة مستودعات أسلحة تابعة لقوة الرضوان في حزب الله الإرهابي في منطقة جنوب لبنان.



🔸يواصل حزب الله الإرهابي محاولاته لاعادة اعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان وخاصة تلك التابعة لوحدة قوة… pic.twitter.com/lgF6hG6gbP