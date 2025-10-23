Israeli army hits alleged Hezbollah weapons depot in southern Lebanon

#عاجل 🔸 جيش الدفاع أغار على مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان



🔸أغار جيش الدفاع على مستودع أسلحة لحزب الله في منطقة النبطية تم استخدامه للدفع بمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل.



🔸يواصل جيش الدفاع محاولاته لاعادة اعمار بنى تحتية إرهابية في انحاء لبنان معرضًا مواطني لبنان للخطر…