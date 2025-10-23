Israeli army hits alleged Hezbollah weapons depot in southern Lebanon

Lebanon News
23-10-2025 | 13:57
High views
0min
Israeli army hits alleged Hezbollah weapons depot in southern Lebanon

The Israeli army carried out an airstrike on an alleged Hezbollah weapons depot in the Nabatieh region of southern Lebanon, military spokesperson Avichay Adraee said. 

The site, he claimed, was being used to support “plans against Israel.”
 

Lebanon News

Lebanon

Israel

South Lebanon

Nabatieh

Lebanese and French judicial officials discuss strengthening cooperation in Beirut
Where are Lebanon’s missing? Families search for answers as Israel holds at least 20 captives
