Lebanese army targets major drug traffickers in Baalbek

يواصل الجيش عملية مكافحة الاتجار بالمخدرات وتصنيعها، وفي هذا السياق، دهمت دورية من مديرية المخابرات عددًا من المنازل العائدة للمواطنَين (ن.ز.) و(ز.ز.) في بلدة تل أبيض – بعلبك، وهما من أخطر المطلوبين، وعثرت داخل أحدها على مخبأ سري مموّه يُستخدم لإخفاء المخدرات تمهيدًا لتوزيعها في… pic.twitter.com/WtumoUy4sQ
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 29, 2025
