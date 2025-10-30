Israeli army releases videos of airstrikes on Mahmoudiyeh, claims infrastructure violates Israel-Lebanon agreements

Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed in a post on X that the Israeli army targeted Hezbollah sites in southern Lebanon.



He said, “The Israeli army recently struck 'terrorist' infrastructure, including a rocket launch platform and a tunnel entrance belonging to Hezbollah in Mahmoudiyeh, southern Lebanon.”



Adraee added, “The presence of this infrastructure in the area constitutes a violation of agreements between Israel and Lebanon.”



He concluded, “The Israeli army will continue to act to eliminate any threat to the state of Israel.”

#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في لبنان



🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على بنى تحتية إرهابية، ومنصّة لإطلاق قذائف صاروخية وفتحة نفق تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة المحمودية بجنوب لبنان.



🔸يشكل وجود هذه البنى التحتية في المنطقة خرقًا للتفاهمات… pic.twitter.com/ex16PmCWBZ