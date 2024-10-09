Israeli army target Hezbollah's Adham Jahout in southern Syria, claims Avichay Adraee

Middle East News
2024-10-09 | 16:26
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Israeli army target Hezbollah&#39;s Adham Jahout in southern Syria, claims Avichay Adraee
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Israeli army target Hezbollah's Adham Jahout in southern Syria, claims Avichay Adraee

The Israeli army claimed the assassination of Adham Jahout in southern Syria, who was 'promoting operations against Israel.' 

In a statement posted on X on Wednesday, spokesperson Avichay Adraee stated, "Earlier today, an airstrike by the Air Force targeted Al Qunaitra area, under the direction of Division 210, and 'eliminated' Adham Jahout." 

He described Jahout as a member of the "Golan File" unit, which is considered a branch of Hezbollah operating in Syria.

Adraee claimed that Jahout was relaying information from entities within the Syrian regime to the Hezbollah organization and had gathered intelligence on the Syrian front to execute operations against Israel in the Golan Heights.

Middle East News

Israel

Army

Assassination

Adham Jahout

Syria

Hezbollah

Lebanon

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