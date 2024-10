The Israeli army claimed the assassination of Adham Jahout in southern Syria, who was 'promoting operations against Israel.'



In a statement posted on X on Wednesday, spokesperson Avichay Adraee stated, "Earlier today, an airstrike by the Air Force targeted Al Qunaitra area, under the direction of Division 210, and 'eliminated' Adham Jahout."



He described Jahout as a member of the "Golan File" unit, which is considered a branch of Hezbollah operating in Syria.



Adraee claimed that Jahout was relaying information from entities within the Syrian regime to the Hezbollah organization and had gathered intelligence on the Syrian front to execute operations against Israel in the Golan Heights.

