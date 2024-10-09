#عاجل جيش الدفاع استهدف وقضى في جنوب سوريا على ارهابي كان يروج لعمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل
🔸اغارت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم في منطقة القنيطرة، بتوجيه من الفرقة 210، وقضى على الإرهابي المدعو أدهم جاحوت، وهو إرهابي في وحدة “ملف الجولان” التي تعتبر فرعًا لحزب الله في… pic.twitter.com/NEUXTtQKGp
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 9, 2024
#عاجل جيش الدفاع استهدف وقضى في جنوب سوريا على ارهابي كان يروج لعمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل
🔸اغارت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم في منطقة القنيطرة، بتوجيه من الفرقة 210، وقضى على الإرهابي المدعو أدهم جاحوت، وهو إرهابي في وحدة “ملف الجولان” التي تعتبر فرعًا لحزب الله في… pic.twitter.com/NEUXTtQKGp