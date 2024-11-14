Israel claims targeting of Islamic Jihad military buildings and command centers in Syria

Middle East News
2024-11-14 | 10:00
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
Israel claims targeting of Islamic Jihad military buildings and command centers in Syria
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
2min
Israel claims targeting of Islamic Jihad military buildings and command centers in Syria

The Israeli army jets launched strikes targeting several military buildings, claiming to hit command centers belonging to the Islamic Jihad movement in Syria. 

"These strikes were aimed at severely impacting the leadership and operatives of the movement, which, under the leadership of commanders based outside Gaza and in coordination with Hamas, executed the October 7 massacre and has since continued attacks against Israel," Israel's army spokesperson Avichay Adraee claimed on X.

He further alleged that "In the ongoing conflict in southern Lebanon, the Islamic Jihad movement has supported Hezbollah, reportedly under direct Iranian guidance, acting as another proxy for Iran in the Middle East, operating from Syria with the support of the Syrian regime."

The Israeli army announced it would continue to target the Islamic Jihad movement wherever necessary to counter its activities.
 

Middle East News

Israel

Army

Claims

Target

Islamic Jihad

Military

Buildings

Command

Centers

Syria

LBCI Next
Ten rockets fired from Lebanon toward Upper Galilee, some intercepted: Israeli army reports
Israel claims to hit Hezbollah’s smuggling routes in latest strike on Syrian-Lebanese border
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2024-11-13

Israeli army claims targeting Hezbollah weapons storage and command centers in southern suburbs of Beirut

LBCI
Lebanon News
2024-11-13

Israeli army claims targeting several Hezbollah commanders responsible for attacks in South Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-11-08

Israel's army claims strikes on Hezbollah intelligence, command centers in South Lebanon's Tyre

LBCI
Lebanon News
2024-11-07

Israeli army claims targeting Hezbollah military infrastructure in Beirut

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
News Bulletin Reports
13:20

South Lebanon's second line villages: Israeli forces advance amid fierce clashes with Hezbollah

LBCI
Israel-Gaza War Updates
13:13

Israel says HRW 'crimes against humanity' claims are 'completely false'

LBCI
News Bulletin Reports
13:09

Critical week ahead in ceasefire talks: Lebanese Army readies for Southern deployment

LBCI
News Bulletin Reports
12:55

Guarantee for future airstrikes: Israel strengthens South Lebanon forces amid expanded operation

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
News Bulletin Reports
2024-08-02

Diplomatic efforts intensify: Mikati appeals for peace as Hezbollah gears up for retaliation

LBCI
Middle East News
2024-07-31

Sudanese leader Abdel Fattah al-Burhan survives assassination attempt in eastern Sudan

LBCI
Lebanon News
2024-09-28

Operations at Beirut Airport running as usual, affirms MEA chairman

LBCI
World News
2024-08-10

Sao Paulo plane crash: All 61 on board killed

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
08:22

Israeli airstrikes cause massive destruction to Nabatieh market in South Lebanon (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-12

Hezbollah shares footage of rocket attack on Israeli bulldozer in South Lebanon's Kfarkela

LBCI
Lebanon News
2024-11-12

Israeli airstrikes cause destruction in Nabatieh market, South Lebanon (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-10

Israeli airstrike on Almat, Jbeil District, kills 21 including children; search operations ongoing (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-09

Power generator fire ignites cars in Hamra parking lot, video shows

LBCI
Lebanon News
2024-11-09

Fire breaks out near Ras Beirut; black smoke engulfs area (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-07

LBCI reports damage in Zebdine, Nabatieh in South Lebanon caused by Israeli strikes

LBCI
Lebanon News
2024-11-07

Israeli airstrike damages homes in Harouf, South Lebanon (Video)

LBCI
News Bulletin Reports
2024-11-06

David Schenker tells LBCI: US might intensify pressure on Iran, Lebanese government must uphold Resolution 1701

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
01:37

Israeli army issues evacuation warning to Chouaifet El Aamroussieh and Ghobeiry residents in Beirut's southern suburbs

LBCI
Lebanon News
14:01

Renewed airstrikes hit Beirut’s southern suburbs amid Israeli evacuation warnings

LBCI
Lebanon News
16:35

Israel's military posts evacuation warning for Haret Hreik and Borj El Brajneh residents in Beirut's southern suburbs

LBCI
Lebanon News
09:24

Ghobeiry in Beirut's southern suburbs hit by Israeli airstrikes following evacuation order

LBCI
Lebanon News
08:40

Israel's army warns Ghobeiry residents in Beirut's southern suburbs to evacuate immediately

LBCI
Lebanon News
12:38

Israel starts striking South Lebanon's Nabatieh El Tahta shortly after the evacuation warning

LBCI
Lebanon News
04:54

Israeli army issues evacuation warning to Haret Hreik and Borj El Brajneh residents in Beirut's southern suburbs

LBCI
Lebanon News
02:12

Israeli strikes hit Beirut’s southern suburbs for a third day following evacuation warning

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More