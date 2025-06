Israeli army strikes inactive nuclear reactor in Arak, Iran: Avichay Adraee

Israeli army spokesperson Avichay Adraee announced on X that the Israeli military struck an inactive nuclear reactor in the Arak region of Iran overnight.



Adraee stated, ''Construction of the reactor began in 1997 but was never completed due to international pressure. In recent years, the Iranian regime had worked to convert the facility into a reactor capable of producing plutonium. However, Iran deliberately avoided completing the conversion to use it as leverage against the West.''



Adraee added that the strike aimed to prevent Iran from acquiring the capability to activate the reactor.

#عاجل ❌ هاجم جيش الدفاع الليلة الماضية مفاعلًا نوويًا لم يكن نشطًا في منطقة أراك بإيران. لقد بدأ بناء المفاعل عام 1997، لكنه لم يكتمل بسبب تدخل المجتمع الدولي.

عمل النظام الإيراني في السنوات الأخيرة على تحويل المفاعل إلى مفاعل قادر على إنتاج البلوتونيوم، إلا أن النظام تعمّد عدم… pic.twitter.com/TXG37D0HBj — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 19, 2025