Israeli army strikes inactive nuclear reactor in Arak, Iran: Avichay Adraee

#عاجل ❌ هاجم جيش الدفاع الليلة الماضية مفاعلًا نوويًا لم يكن نشطًا في منطقة أراك بإيران. لقد بدأ بناء المفاعل عام 1997، لكنه لم يكتمل بسبب تدخل المجتمع الدولي.
عمل النظام الإيراني في السنوات الأخيرة على تحويل المفاعل إلى مفاعل قادر على إنتاج البلوتونيوم، إلا أن النظام تعمّد عدم… pic.twitter.com/TXG37D0HBj
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 19, 2025
#عاجل ❌ هاجم جيش الدفاع الليلة الماضية مفاعلًا نوويًا لم يكن نشطًا في منطقة أراك بإيران. لقد بدأ بناء المفاعل عام 1997، لكنه لم يكتمل بسبب تدخل المجتمع الدولي.
عمل النظام الإيراني في السنوات الأخيرة على تحويل المفاعل إلى مفاعل قادر على إنتاج البلوتونيوم، إلا أن النظام تعمّد عدم… pic.twitter.com/TXG37D0HBj