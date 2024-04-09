MP Nadim Gemayel accuses Nasrallah of historical distortion

نصرالله يهاجمنا اليوم ويحوّر التاريخ والوقائع، الحرب في ال ١٩٧٥ قررتها الفصائل الفلسطينية التي ارادت القضاء على لبنان، وارادت لبنان وطناً بديلاً.



الكتائب والقوات والجبهة اللبنانية اتخذوا قرار الدفاع عن النفس ومواجهة عرفات واعوانه الذي شن حربه من الكحالة لتل الزعتر للكرنتينا…