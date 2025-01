The Lebanese army has regained its previous position and deployed at the "Aita al-Shaab–Ramyeh–Qouzah" triangle, establishing a checkpoint between Ramyeh and Marwahin.



Meanwhile, a video revealed the severe destruction in Ramyeh following recent military actions.

الجيش اللبناني ينتشر في راميا الحدودية... فيديو يظهر حجم الدمار في المنطقة pic.twitter.com/CQou0BMZRH — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) January 11, 2025