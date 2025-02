Residents of Kfarkela entered the town of Deir Mimas on Sunday, heading toward the barrier placed by Israeli forces at the Deir Mimas-Kfarkela intersection, a video showed.

اهالي كفركلا يدخلون ديرميماس باتجاه الساتر الذي وضعه الاحتلال الاسرائيلي على تقاطع ديرميماس - كفركلا