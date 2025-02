Israel's army spokesperson, Avichay Adraee, issued an urgent announcement on Wednesday, urging residents of Lebanon, particularly in the southern region, to avoid moving southward.



The statement confirmed that the implementation period of the agreement had been extended, with the Israeli army remaining deployed in the field. "Consequently, movement southward is prohibited."



The spokesperson cautioned that anyone attempting to move southward "risks their safety."

#عاجل إعلان عاجل إلى سكان لبنان وخاصة الجنوب اللبناني!

🔸تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال جيش الدفاع منتشرًا في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبًا.

🔸جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر.

🔸كل من يتحرك… pic.twitter.com/I7q2NcA1OG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 12, 2025