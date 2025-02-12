Israel's army spokesperson urges Lebanese residents to avoid moving south as military deployment continues

Lebanon News
12-02-2025 | 07:31
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Israel&#39;s army spokesperson urges Lebanese residents to avoid moving south as military deployment continues
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Israel's army spokesperson urges Lebanese residents to avoid moving south as military deployment continues

Israel's army spokesperson, Avichay Adraee, issued an urgent announcement on Wednesday, urging residents of Lebanon, particularly in the southern region, to avoid moving southward.

The statement confirmed that the implementation period of the agreement had been extended, with the Israeli army remaining deployed in the field. "Consequently, movement southward is prohibited."

The spokesperson cautioned that anyone attempting to move southward "risks their safety."
 

Lebanon News

Lebanon

Israel

Avichay Adraee

South

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