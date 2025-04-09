#عاجل هكذا يحاول حزب الله اعمار موقع إنتاج في الضاحية الجنوبية ويُخفي نشاطه عن آلية الرقابة ويكذب على اللبنانيين: خلال تفتيش مفاجئ اختفت الآليات الهندسية، وعادت إلى العمل بعد انتهائه خلافًا لاتفاق وقف إطلاق النار
🔸يكشف جيش الدفاع أن حزب الله يحاول خلال الأشهر الأخيرة إعادة… pic.twitter.com/kdv9PoDog0
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 9, 2025
#عاجل هكذا يحاول حزب الله اعمار موقع إنتاج في الضاحية الجنوبية ويُخفي نشاطه عن آلية الرقابة ويكذب على اللبنانيين: خلال تفتيش مفاجئ اختفت الآليات الهندسية، وعادت إلى العمل بعد انتهائه خلافًا لاتفاق وقف إطلاق النار
🔸يكشف جيش الدفاع أن حزب الله يحاول خلال الأشهر الأخيرة إعادة… pic.twitter.com/kdv9PoDog0